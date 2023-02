Casa de favela no Brasil vence concurso mundial de arquitetura

Uma habitação construída numa favela brasileira venceu na categoria casa um concurso internacional organizado pelo Archdaily, portal de arquitetura global, que divulgou hoje a lista dos 15 melhores projetos vencedores em 2023.

Conhecida como a "casa do pomar do cafezal", a construção está localizada numa viela íngreme no Aglomerado da Serra, nos arredores de Belo Horizonte, capital do estado brasileiro de Minas Gerais.

No anuncio dos vencedores, a Archdaily destacou que o projeto da casa na favela brasileira representa "um modelo construtivo que utiliza materiais próprios da periferia, com uma implantação adequada e atenção à iluminação e ventilação, resultando num espaço com grande qualidade ambiental".

A casa foi construída com os mesmos materiais com que foram construídas as outras casas deste gigantesco complexo de favelas, que abriga cerca de 100 mil habitantes.

A fachada de tijolo da habitação e cimento não é pintada, as tubagens de água são externas, assim como as ligações elétricas, e as suas janelas são de ferro, como as das casas vizinhas.

É uma casa que pode ter um custo muito parecido com as demais da favela, mas a diferença está na forma como os elementos foram utilizados, com especificações de projeto e técnicas construtivas que permitiram a criação de um espaço eficiente e com qualidade ambiental.

O projeto foi dirigido e assinado pelos arquitetos Fernando Maculan e Joana Magalhães, membros do Levante, coletivo de voluntariado em favelas e que reúne diversos profissionais como engenheiros, eletricistas, paisagistas e designers, além de estudantes.