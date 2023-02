Coroação de Carlos III. Adele e Ed Sheeran dizem "não" ao Rei

De acordo com a notícia, o cantor britânico Ed Sheeran terá alegado que tinha outro concerto nesse dia, mas Adele nem sequer se deu ao trabalho de justificar a recusa do convite, indica a publicação.

Tudo começará com a Procissão do Rei, na qual o monarca e a rainha consorte, Camilla Parker Bowles percorrerão as ruas de Londres, do Palácio de Buckingham à Abadia de Westminster, onde decorrerá a parte religiosa, presidida pelo Arcebispo da Cantuária.

Depois da coroação, o casal regressa ao Palácio de Buckingham na Procissão da Coroação, terminando o evento com a saudação de Carlos e Camilla na varanda do Palácio.

O dia de domingo está reservado para o Concerto da Coroação, nos jardins do Castelo de Windsor, onde estarão uma orquestra, figuras de destaque da música (a definir) e bailarinos. Segue-se o Grande Almoço da Coroação para o qual estão convidados os cidadãos do Reino Unido.

Na segunda-feira, 8 de maio, a celebração termina com a “The Big Help Out”, uma iniciativa que pretende difundir o trabalho de solidariedade de várias organizações para incentivar um maior número de pessoas a serem voluntárias.