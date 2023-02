Beatles e Rolling Stones. McCartney e Starr tocam em álbum da banda de Jagger

Os Rolling Stones já não lançam um álbum novo desde "A Bigger Bang", de 2005, mas têm saído singles isolados ou integrados em coleções de êxitos passados. O certo é que o próximo álbum terá ainda contribuições do baterista Charlie Watts, que morreu em 2021, aos 80 anos.

A "Variety" revela que o novo trabalho dos Rolling Stones está a ser produzido por Andrew Watt, vencedor de um Grammy em 2021 pela sua colaboração com Ozzy Osbourne. É a escolha clássica dos "rockeiros" veteranos e já trabalhou com nomes como Iggy Pop ou Pearl Jam.

McCartney confessou, recentemente, que estaria a trabalhar com Watt, o que parece confirmar o cenário. "Tenho gravado com várias pessoas e estou entusiasmado com isso. Comecei a trabalhar com um produtor chamado Andrew Watt e ele é muito interessante. Divertimo-nos", disse, sem adiantar mais detalhes, mas garantindo estar empolgado com 2023.

Esta não seria, de resto, a primeira vez que as duas bandas colaboravam, mesmo que indiretamente. A rivalidade "simpática" entre os dois grupos já deu muitos frutos. Um dos primeiros singles dos Rolling Stones foi uma cover de uma canção de John Lennon e Paul McCartney, "I Wanna Be Your Man". A dupla emprestou a voz ao single "We Love You", dos Stones, e, em "troca", Brian Jones tocou saxofone em "You Know My Name (Look Up the Number", dos Beatles. A maior prova desta rivalidade saudável aconteceria, no entanto, em 1967, quando as duas bandas lançaram álbuns com um piscar de olhos na capa à rival: "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" e "Their Satanic Majesties Request".

Mesmo assim, a rivalidade mantém-se até aos dias de hoje. Em 2021, McCartney disse numa entrevista que os Stones não passavam "de uma banda de covers". Em resposta, Jagger convidou Paul a subir ao palco para tocar "uma cover de blues" ao saber que o Beatle estaria a assistir a um concerto seu, em Los Angeles...