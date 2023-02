ARCOmadrid celebra Mar Mediterrâneo e volta a níveis pré pandémicos com 211 galerias

É uma tentativa de voltar ao normal. Depois da pandemia, um ano de guerra na Europa e com a inflação a afetar a economia global, a ARCOmadrid anuncia um regresso aos níveis pré-pandémicos. Na feira de arte contemporânea, que abre esta quarta-feira em Madrid para público profissional e colecionadores privados, juntam-se 211 galerias de 36 países, 17 das quais são portuguesas.

Este ano são esperados 90 mil visitantes, anunciou a organização da feira que assim quer voltar a números de 2020. Esta 42.ª edição que decorre até 26 de fevereiro terá, em vez de um país convidado, o tema “O Mar Mediterrâneo: Um Mar Redondo”.

No certame marcam presença 140 galerias estrangeiras, 21% das quais da América Latina, de países como Argentina, Brasil, México e Perú, fazendo da ARCO um palco de encontro entre a arte europeia e da américa latina.

A Madrid desloca-se esta quarta-feira a secretária de Estado da Cultura. Isabel Cordeiro participa esta noite na inauguração oficial da exposição “Artists Join the Embassy”, uma iniciativa lançada em 2022 entre a Embaixada de Portugal, em Espanha, e a ARCOmadrid e que no ano passado teve como artista convidada a criadora Ângela Ferreira.

Este ano a exposição terá como título a frase da escritora Natália Correia “A Desordem Necessária” e estará patente na residência oficial do embaixador de Portugal em Madrid. Com a curadoria de Ana Cristina Cachola, a exposição reúne 21 artistas contemporâneos portugueses e uma espanhola e é organizada em conjunto com a galeria Helga de Alvear de Madrid.

Para divulgar a arte portuguesa em Espanha, e paralelamente à ARCOmadrid, a representação diplomática de Portugal em Madrid promove ainda o lançamento de um “Mapa de Artistas Portugueses nas Galerias Espanholas” que contempla um roteiro com 31 artistas nacionais que estão representados em 26 galerias de dez cidades espanholas, de A Coruña, a Badajoz, passando por Barcelona, Madrid, Sevilha, Valência, entre outras.

Para quinta-feira está marcada a inauguração oficial com a presença dos reis de Espanha. A visita que passará por uma galeria portuguesa será também acompanhada pela representante do ministério da Cultura, a secretária de Estado Isabel Cordeiro que de seguida irá visitar as galerias portuguesas presentes este ano na feira.

Entre as 170 galerias presentes no programa geral, estão 15 portuguesas: 3+1 Arte Coantemporânea, Balcony, Bruno Múrias, Carlos Carvalho, Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Francisco Fino, Miguel Nabinho, Monitor, Uma Lulik, Pedro Cera e Vera Cortês, todas de Lisboa, e ainda a Kubikgallery, a Lehmann + Silva e a Quadrado Azul, do Porto.

Já a Galeria Foco, de Lisboa, estará presente na secção "Opening", e a Madragoa, também de Lisboa marca presença na secção "Nunca o mesmo. Arte latino-americana", com curadoria de Mariano Mayer e Manuela Moscoso.

Além das 17 galerias portuguesas, na ARCOmadrid estão também presentes 15 artistas portugueses cuja obra está exposta em galerias espanholas. Com direção de Maribel López Zambrana, a 42.ª ARCOmadrid prevê ainda um programa paralelo de debates em torno do tema da região do Mediterrâneo. A abertura ao público geral, será apenas na sexta-feira