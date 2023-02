Morreu o jornalista Trindade Guedes. Tinha 85 anos

Morreu este domingo, aos 85 anos, o jornalista Trindade Guedes, autor de centenas de reportagens e entrevistas às principais figuras do desporto, política e cultura.

Conhecido carinhosamente como o "repórter TG", foi colaborador da Renascença durante mais de 30 anos, desde os anos 70 até aos anos 2000, criou os programas Alvo, emitido diariamente durante esse período, e Panorama.

Trindade Guedes nasceu no Peso da Régua, em 1937, e viveu no Porto, onde se estreou na rádio nos Emissores do Norte Reunidos e fez o programa Penalty com o produtor Fernando Gonçalves.

O corpo de Trindade Guedes vai estar em câmara ardente na Igreja Paroquial São João da Foz, no Porto, a partir das 16 horas deste domingo. O funeral decorrerá a partir das 15 horas de segunda-feira.