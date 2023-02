​Dióspiro: A história de um gato acorrentado à espera de um final feliz

Além desta privação de movimentos, “os filhos dessa senhora davam-lhe a pílula, de 15 em 15 dias. E quando chegou a nós, tivemos de o sedar, e verificámos que era um gato. Tivemos de o apanhar com uma armadilha para terem noção do medo que ele tem das pessoas. Ele pesava cerca de sete quilos, porque comia e não se movimentava”, lamenta a voluntária da ResGato.

Os proprietários "pensavam que era uma gata e o animal estava acorrentado para não sair à rua e tinha tudo no mesmo espaço, um espaço para dormir, a comida e a caixa de areão", descreve Joana Barbosa.

Vivia acorrentado o “Dióspiro”, o novo nome de um gato com três anos de idade, que chegou à Associação ResGato, em Oliveira de Azeméis, no passado dia 19 de janeiro, graças a um alerta, conta Joana Barbosa, uma voluntária de 25 anos.

“O ‘Tomé’ foi resgatado de um canil, temos vários persas como ele, alguns sem olho ou com a orelha cortada”, revela. E nem sempre é possível salvar o animal. “O ‘Chocapic’ tivemos de o eutanasiar, foi abandonado à nossa porta, com problemas renais. Tentámos tratar dele, mas acabou-se o sofrimento”, diz Joana Barbosa, entristecida.

O caso do “Dióspiro” não é único. “Temos tido muitos casos de gatos fechados em box, sem luz. No ano passado recebemos bebés dentro de sacos de plástico”, descreve Joana Barbosa, olhando às situações em que gatos são agredidos, maltratados, e nem os de raça escapam à maldade humana.

A voluntária da ResGato deixa ainda um apelo: “Existe um clima de impunidade. São retirados os animais, mas não acontece mais nada. Temos montes de queixas de as pessoas baterem, ferirem os gatos”, denuncia, alertando para o impacto: “São animais assustados. Cada vez mais temos dificuldade em retirar os animais de rua. Não tratem os gatos mal, peçam ajuda às associações locais”, apela.

Com fotografias captadas por uma fotógrafa profissional, os gatos para adoção podem ser conhecidos na página do Facebook da Associação ResGato. “Faz toda a diferença, as boas fotografias, captam a atenção para estes casos”, elogia Joana sobre o trabalho da fotógrafa de Ovar, Sofia Lima.