Maria do Rosário Pedreira: "Espero que [este livro] ajude as pessoas a serem mais empáticas e compassivas com o mundo terrível em que estamos a viver"

“Espero ser uma digna sucessora de todos os premiados”, disse Maria do Rosário Pedreira ao receber o prémio Casino da Póvoa 2023, entregue no âmbito do encontro de escritores Correntes d’Escritas. No palco do Cine-Teatro Garrett a poetisa que falou de improviso destacou nomes como os Pedro Tamen, Hélia Correia e Ana Luísa Amaral.

Depois de receber das mãos do vereador da Cultura da autarquia da Póvoa de Varzim a tradicional Lancha Poveira, Maria do Rosário Pedreira agradeceu ao júri, mesmo “aos membros que não votaram” em si.

Num discurso breve, a poetisa destacou ainda os outros finalistas que consigo integraram a lista de 11 livros para mostrar que ficou “triste por não terem ganho outros” colegas de escrita poética.

“O Meu Corpo Humano” (ed.Quetzal) “é um livro que está dividido em três partes”, explicou a autora que escreveu parte dos poemas durante a pandemia. Segundo Maria do Rosário Pedreira, “este humano” que está no título “é no sentido da vulnerabilidade do corpo humano, do desgosto, mas também no sentido de humanista, de olhar de compaixão e empatia para com o outro”.

A rematar a explicação sobre o seu livro, a também editora deixou um desejo: “Espero que ajude as pessoas serem mais empáticas e compassivas com o mundo terrível em que estamos a viver”.