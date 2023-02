Lili Caneças aka Maria Alice de Carvalho Monteiro e, tivesse tudo corrido como planeado, aka Lili Brando finalmente concedeu uma grande entrevista a Manuel Luís Goucha, e Joana Marques faz-nos um resumo do essencial.

"Há aquela do "ela não anda, ela desfila". No caso de Lili, é: ela não chora, ela ri. Primeiro bebé do mundo que nasce a rir. Ah, e também não tinha cordão umbilical. Vinha com um cordão de ouro."