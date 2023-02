Festival Músicas do Mundo de Sines realiza-se de 22 a 29 de julho

A edição de 2023 do Festival Músicas do Mundo (FMM), em Sines, no distrito de Setúbal, um dos mais conceituados ao nível da "world music", vai decorrer de 22 a 29 de julho.

De acordo com a Câmara de Sines, à semelhança de anos anteriores, a programação da 23.ª edição reparte-se entre a aldeia de Porto Covo, de 22 a 24 de julho, e a cidade de Sines, de 25 a 29 de julho.

O festival acolhe todos os anos uma programação que pretende refletir a diversidade musical e cultural de várias regiões do planeta.

Este ano passaram pelo festival nomes como Ava Rocha, Bia Ferreira, Letrux (Brasil), Ana Tijoux (Chile), Queen Ifrica (Jamaica), Omara Portuondo (Cuba), Dominique Fils-Aimé (Quebeque), Dulce Pontes e Sara Correia (Portugal).

Além dos concertos, a programação do festival inclui uma série de iniciativas paralelas, como exposições, "workshops", visitas guiadas, animação de rua, uma feira do livro e do disco e debates.