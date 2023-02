​Rihanna ao lado do filho na capa da Vogue de março

Rihanna é um dos fenómenos na música internacional e, nos últimos dias, a artista tem dado que falar. Depois de ter anunciado estar grávida do segundo filho, durante a atuação no Super Bowl, a cantora é agora capa da British Vogue da edição de março de 2023.



Nas fotos, Rihanna está ao lado do namorado A$AP Rocky, mas a surpresa é o seu filho de novo meses também estar presente. A única vez em que a cantora tinha mostrado o rosto do filho foi em dezembro, num vídeo do TikTok, já que quis ser ela própria a mostrar o menino pela primeira vez, evitando que os "paparazzi" o fizessem.

Ainda assim, o nome da criança não é revelado em nenhum momento da entrevista à Vogue, na qual a cantora fala dos desafios que a maternidade lhe trouxe, confessando que, os primeiros meses, foram de altos e baixos.

Rhhanna confessa o confronto com a realidade veio depois do parto: “Confiam em nós para ir para casa com este bebé? Sem médicos, sem enfermeiros, apenas… ir para casa”, disse na entrevista.

Sobre o convite para atuar na Super Bowl, diz que surgiu no período pós-parto e foi recusado, de início Rhianna mudou, depois, de ideias, aceitando após sete anos sem pisar os palcos aquele que se tornou um dos momentos mais desafiantes da sua carreira.

No próximo dia 12 de março, Rihanna vai marcar presença nos Óscares, para os quais está nomeada para Melhor Canção Original com o tema “Lift Me Up”.