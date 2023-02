Wu-Tang Clan estreiam-se em Portugal no SBSR

O coletivo de hip-hop norte-americano Wu-Tang Clan estreia-se ao vivo em Portugal em julho, com um concerto no festival Super Bock Super Rock (SBSR), que decorre no Meco, concelho de Sesimbra, foi hoje anunciado.

Segundo a promotora Música no Coração, num comunicado hoje divulgado, os Wu-Tang Clan atuam no dia 14 de julho, no palco principal do festival. Para esse dia estavam já confirmadas também as atuações dos The 1975, Charlotte de Witte, Nile Rodgers & Chic (no palco principal) e Sampa The Great (no palco 2).

O anúncio de hoje veio confirmar suspeitas de que a banda poderia atuar em Portugal em julho deste ano, que surgiram depois de aparecerem autocolantes nas ruas de, pelo menos, Lisboa, com o símbolo da banda (um W amarelo) e o mês julho de 2023. Além disso, na segunda-feira, na página do SBSR nas redes sociais surgiu a silhueta daquela que seria a nova confirmação do cartaz da 27.ª edição do festival, que decorre entre 13 e 15 de julho.

Os Wu-Tang Clan formaram-se em 1992, em Staten Island, um subúrbio de Nova Iorque, e contam na sua génese com o produtor RZA e os "rappers" GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa e Ol "Dirty Bastard.

Em 1993, editaram o álbum de estreia, "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", que inclui "C.R.E.A.M." (um acrónimo para "Cash Rules Everything Around Me") e "Protect Ya Neck", temas que entraram para a lista dos melhores de sempre do género.

Nos anos seguintes, alguns dos seus elementos, como Method Man e Ol"Dirty Bastard, que acabaria por morrer em 2004, editaram álbuns a solo, mas em 1997 voltariam a juntar-se todos em "Wu-Tang Forever".

A discografia do coletivo inclui ainda "The W" (2000), "Iron Flag" (2001), "8 Diagrams" (2007), "A Better Tomorrow" (2014) e "Once Upon a Time in Shaolin" (2015), do qual foi impressa uma única cópia, vendida por dois milhões de dólares (cerca de 1,8 milhões de euros).

O concerto dos Wu-Tang Clan no SBSR é confirmado no dia em que estreia, em Portugal, na plataforma de "streaming" Disney+ a terceira temporada de "Wu-Tang: Uma Saga Americana".

A série de ficção, criada por RZA e Alex Tse, é inspirada nos livros "The Wu-Tang Manual" e "The Tao of Wu", ambos de RZA, na carreira do coletivo e na história de vida dos seus elementos.

Na 27.ª edição, o SBSR regressa à Herdade do Cabeço da Flauta, perto da praia do Meco, concelho de Sesimbra, onde deveria ter regressado no ano passado, após dois anos de pausa forçada pela pandemia da covid-19, mas a dois dias do início, a promotora transferiu o festival para Lisboa por causa da declaração de estado de contingência no país, no verão, face ao risco elevado de incêndio.

O regresso ao Meco implica o aperfeiçoamento das zonas de palcos, campismo e estacionamento e "mais olhos vigilantes", revelou a organização em dezembro.

Para a 27.ª edição, além de Wu-Tang Clan, The 1975, Charlotte de Witte, Nile Rodgers & Chic e Sampa The Great (14 de julho), estão também confirmados: Franz Ferdinand, James Murphy, em DJ "set", Father John Misty, Black Country, New Road (13 de julho), Steve Lacy, Ezra Collective, L"Impératrice e Tomás Wallenstein (15 de julho).