Livro com 11 anos torna-se um bestseller policial graças a vídeo viral no TikTok

O sucesso repentino deve-se a um vídeo, publicado no dia 8 de fevereiro, no TikTok da filha do escritor. No vídeo, que já tem mais de 40 milhões de visualizações, a filha conta que o pai escreveu o livro durante 14 anos, priorizando sempre o trabalho e a educação dos filhos e escrevendo a obra nos poucos tempos livres que tinha.

Em 2012, Lloyd Richards, advogado e pai de três filhos, viu um dos seus sonhos cumpridos ao publicar o livro “Stone Maidens”, que lhe levou 14 anos para escrever. Nos últimos anos, as vendas não foram muitas, mas a situação mudou e, hoje, o livro está no primeiro lugar de mais vendidos na categoria “serial killer” e em 7º lugar na categoria geral da Amazon.

Com a partilha nas redes sociais, o objetivo era que o pai “conseguisse algumas vendas”, e assim foi. O vídeo rapidamente comoveu os mais de nove milhões de utilizadores que colocaram “gosto” e as vendas de “Stonde Maidens” dispararam.

“Stone Maidens” conta a história de um antropólogo forense do FBI que se dedica à investigação do caso de um assassino responsável por estrangular mulheres e atirar os corpos para ravinas, no sul do Indiana.



A hashtag #BookTok nos vídeos do TikTok tem vindo a exercer bastante influência nas vendas de livros nos EUA e a história do livro de Lloyd é a prova disso. Só em 2021, a #BookTok ajudou autores a venderem 20 milhões de cópias impressas de livros, de acordo com o "New York Times".