Joana Marques prova o "granizado de sabedoria" de Ângelo Rodrigues

"O Ângelo parece ter enfiado numa Bimby os últimos 17 livros que leu e agora está a servir-nos granizado de sabedoria. Não sei se isto me vai cair muito bem", diz Joana.

Joana Marques viu a entrevista de Iva Domingues a Ângelo Rodrigues na TVI e partilha o desconforto do ator com as perguntas que Iva lhe colocou.

Para comemorar o 7º aniversário de ex-namoro, Ângelo vestiu a pele de "filósofo dos Morangos com Açúcar" e Iva "uma mistura entre ex-namorada e repórter da revista Maria".