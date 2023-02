Guitarrista Nuno Bettencourt atuou com Rihanna no Super Bowl

O guitarrista luso-americano Nuno Bettencourt tocou ao lado da cantora Rihanna no intervalo do mega evento desportivo Super Bowl, que decorreu no passado domingo no estado norte-americano do Arizona, adiantou o Consulado Geral de Portugal em São Francisco.

"Parabéns ao grande guitarrista português Nuno Bettencourt, pela performance com Rihanna (...) no intervalo do Super Bowl, no Arizona", escreveu o consulado na rede social Facebook, juntando uma imagem do músico luso-americano segurando uma guitarra atrás da artista dos Barbados.

Nascido nos Açores, mas radicado nos Estados Unidos desde criança, Nuno Bettencourt ficou conhecido como membro da banda Extreme, que ganhou notoriedade com o single "More than words".

Bettencourt acompanhou Rihanna no miniconcerto que a estrela apresentou no intervalo do jogo entre as equipas de futebol americano Kansas City Chiefs e os Philadelphia Eagles, onde a artista aproveitou para anunciar a sua segunda gravidez.