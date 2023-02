Renascença, RFM e Mega Hits: três rádios numa emissão única

No Dia Mundial da Rádio, as três rádios do Grupo Renascença Multimédia vão juntar-se para uma emissão em simultâneo.

Dia 13 de fevereiro, no auditório da Quinta do Bom Pastor, os programas da manhã da Renascença, As Três da Manhã, da RFM, Café da Manhã, e da Mega Hits, Snooze, vão fazer uma emissão única entre as 8h e as 10h da manhã.

À semelhança do que aconteceu em 2022, o All Stars Radio Show vai trazer-lhe os melhores momentos de rádio que todos os dias são procurados por milhões de ouvintes. Do Extremamente Desagradável de Joana Marques ao “Cara Podre” da RFM e ao “Cala-te Boca” da Mega Hits, esta vai ser uma manhã para ouvir ou ver em direto AQUI no site.

Para além das rubricas mais emblemáticas de cada um dos programas, esta emissão vai ter música ao vivo, com Carolina de Deus e Nuno Ribeiro, informação e humor.



Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques, Joana Cruz, Rodrigo Gomes, Daniel Fontoura, Alexandre Guimarães, Inês Nogueira e Joana Sequeira vão ser os anfitriões desta celebração do Dia Mundial da Rádio.

Esta é uma emissão que vai contar com público ao vivo, entre estudantes de comunicação social e ouvintes, e que pode acompanhar nas redes sociais das três rádios.