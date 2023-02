Vai oferecer rosas no Dia dos Namorados? Provavelmente, vieram da América do Sul

É um clássico do Dia dos Namorados (ou dia de São Valentim, se preferir): oferecer rosas. Se for essa a sua opção por estes dias, saiba que o mais certo é que as rosas que oferecer terão vindo de fora de Portugal.



“A rosa, nesta altura, é a flor preferida em termos de consumo”, diz o vice-presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais. Rui Algarvio não tem uma estimativa de quantas rosas são vendidas nesta época, mas aponta para alguns milhões.

Em Portugal, é inverno e nesta época do ano a produção deste tipo de flores “é muito residual”. “Não temos condições, teríamos de aquecer [as estufas] a temperaturas”, com “custos não eram possíveis”, explica.

Por isso, diz Rui Algarvio, “mais de 95% ou até 98% das rosas que vão estar disponíveis para este dia são vindas dos mercados, principalmente na América do Sul”.

O preço pelo qual estas flores estão à venda varia consideravelmente. Numa pesquisa online é possível encontrar ramos de 12 rosas vermelhas com preços a variar entre os 34 euros e os 70/80 euros (nalguns casos até mais, dependendo do tipo de arranjo), preços que incluem as despesas de transporte das flores.

Apesar da rosa continuar a ser “a preferida”, Rui Algarvio aponta que há “alternativas” e que mesmo nesta época “aumenta a venda de tulipas, das gerberas, entre outras”.