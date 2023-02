Morreu o cineasta Carlos Saura, realizador de "Fados"

O realizador espanhol Carlos Saura morreu, esta sexta-feira, em Madrid, aos 91 anos, devido a uma insuficiência respiratória, anunciou a Academia de Cinema de Espanha (ACE). O cineasta assinou o filme "Fados", que levou ao cinema alguns dos maiores nomes daquele estilo musical.

Considerado um dos “maiores” do cinema espanhol, Carlos Saura deveria receber no próximo sábado o Goya de Honra, um prémio de carreira atribuído precisamente pela ACE.

De acordo com esta instituição, o prémio pretende destacar a "extensa e pessoalíssima contribuição criativa" de Carlos Saura "para a história do cinema espanhol desde finais dos anos 50 até à atualidade".

"A Caça" (1965), "A prima Angélica" (1973) e "Ai, Carmela" (1990) ou os documentários "Flamenco", "Tango" e "Fados", dedicados à música, são algumas das suas obras mais

Carlos Saura, nasceu em Huesca, na região de Aragão, no nordeste de Espanha, em 1932 e, além de cineasta, foi também escritor e fotógrafo, mantendo-se ativo até à doença que lhe foi fatal.

Segundo Fernando Méndez-Leite, presidente da ACE, o realizador será homenageado, no sábado, agora de forma póstuma, pela "sua extensa e muito particular contribuição criativa para a história do cinema espanhol desde o final dos anos cinquenta até a atualidade".