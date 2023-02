Duas bailarinas dançam para crianças numa floresta de brócolos

Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença , a bailarina dá como exemplo, “ouvir os passarinhos com mais atenção, que estão presentes, mesmo no meio do ruído dos carros” ou “uma simples observação da lua”, para despertar nos mais novos, “alguma atenção” para “estas pequenas coisas que nos rodeiam”

Tendo como público-alvo as crianças, maiores de 4 anos, “Dia-a-Dia” é um espetáculo que “vem de uma vontade de chamar a atenção para os pequenos aspetos que nos rodeiam no dia-a-dia que têm a ver com a natureza”, explica a sua criadora Ana Jezabel.

“Pára! Olha à tua volta – para as árvores; a Lua; um bando de pássaros… – e ouve o que te rodeia, o que está dentro de ti e ainda o silêncio”. É com este desafio que as bailarinas Ana Jezabel e Ángela Diaz Quintela convidam o público infantil a assistir ao espetáculo “Dia-a-Dia” que têm em cena no LU.CA, o Teatro Luís de Camões, em Belém até dia 18 de fevereiro.

Num ambiente sonoro que remete o ouvido para esses ruídos da natureza, este espetáculo pretende levar os mais pequenos a interrogarem-se sobre o mundo que os envolve. No palco, as duas bailarinas dançam no meio de uma floresta invertida, que no lugar das árvores, tem brócolos.

O cenário foi criado pelo artista Bordalo II que trabalha com materiais plásticos recolhidos no lixo. Segundo Ana Jezabel, Bordalo II “é um artista que se preocupa com esses aspetos da vida no planeta, a fauna, a flora”. “Ele criou a cenografia deste espetáculo, toda reciclada, que são uns brócolos invertidos”, explica a bailarina.

Segundo Ana Jezabel o cenário transmite “um ambiente mais místico. É uma espécie de floresta que rodeia estes dois seres que estão em palco, que vão sofrendo algumas transformações devido à natureza que os rodeia. No fundo os mais novos têm a capacidade de observar os pequenos pormenores e gostava que não perdessem isso e, portanto, este espetáculo é uma chamada de atenção precisamente para isso”, explica a criadora.

“Dia-a-dia” conta com sessões dia 11, às 16h30; dia 12 às 11h30 e 16h30 e dia 18 de fevereiro às 11h30. Estão também previstas sessões com audiodescrição a 17 fevereiro às 10H30 e a 18 fevereiro às 11h30. Com a duração de 35 minutos, “Dia-Dia” tem bilhetes para menores de 18 anos a 3 euros e para adultos a 7 euros.