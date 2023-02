​Netflix. Acabou a partilha grátis de contas em Portugal

A Netflix anunciou esta quarta-feira o fim da partilha gratuita de contas em Portugal e noutros países.



A conta ficará associada a uma residência, indica o serviço de televisão pela internet numa mensagem divulgada esta quarta-feira no site oficial.

Para partilhar a conta com alguém fora da residência será preciso subscrever um plano Standard ou Premium e pagar mais quase quatro euros por mês, por cada pessoa.

“Comprar uma opção de membro adicional: em vários países (incluindo Canadá, Nova Zelândia, Portugal e Espanha), os membros com um plano Standard ou Premium podem adicionar contas secundárias de membro adicional, para até duas pessoas fora da sua residência, cada uma com o seu próprio perfil, recomendações personalizadas, dados de início de sessão e palavra-passe, por um custo adicional mensal de 3,99 € por pessoa (em Portugal)”, refere Chengyi Long, diretor do departamento de Inovação de Produtos da Netflix.