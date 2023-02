"Morangos com Açúcar" estão de volta à televisão

A Prime Video e a TVI anunciam, esta segunda-feira, o regresso dos "Morangos com Açúcar".

As gravações do "reboot" da famosa série juvenil começam em abril e o acordo entre a Media Capital, que detém a TVI, e a Prime Vídeo prevê a produção e distribuição de duas temporadas.

A estreia será em simultâneo na plataforma de streaming e no canal no último trimestre de 2023.

Segundo comunicado enviado ás redações, o elenco vai contar com "membros do elenco original e novos talentos, que serão selecionados através de um casting aberto".

“Estamos muito contentes por ter 'Morangos com Açúcar' de volta à TVI. É parte da história do canal como um dos formatos mais impressionantes e com mais sucesso da história da televisão portuguesa. Estamos a celebrar 30 anos, portanto faz sentido trazer de volta 'Morangos com Açúcar'", afirma José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI.

“Estamos entusiasmados por continuar a expandir o nosso catálogo em toda a Europa com produções-chave que interessem aos nossos consumidores locais”, afirma Chris Bird, diretor de conteúdos da Prime Video.

A série, que vai ser produzida pela See My Dreams Productions, uma empresa do grupo Media Capital, já está em fase de produção.