Harry Styles e Beyoncé celebram vitória nos Grammys

Na 65.ª edição dos Grammys, cerimónia que decorreu este domingo em Los Angeles, Harry Styles e Beyoncé foram os grandes vencedores de mais uma noite de prémios da indústria musical.

O cantor britânico levou para casa o prémio de Álbum do Ano. "Harry's House" também foi considerado o Melhor Álbum Pop Vocal.

Com nove nomeações, Beyoncé levou a melhor nas categorias Melhor Performance Tradicional de R&B e Melhor Canção de R&B, com a música "Break My Soul", e ainda Melhor Álbum de Dance/Eletrónica, com "Renaissance".

Aliás, graças a este último galardão, a cantora passou a ser a artista com mais Grammys da História, com 32 prémios. Deste modo, Beyoncé bate o recorde do maestro húngaro-britânico Georg Solti, que em 1997 alcançara o 31.º Grammy da sua carreira.

À partida para a cerimónia, a cantora norte-americana já tinha igualado o recorde de maior número de nomeações, com 88 indicações. Beyoncé encontra-se empatada, precisamente, com o marido, o "rapper" Jay-Z.

Quem também fez História foi Viola Davis, que recebeu o Grammy de Melhor Audiobook. Desta forma, a atriz alcançou o cobiçado e muito raro estatuto de EGOT, destinado a pessoas que conseguem acumular pelo menos uma distinção num circuito de prémios da indústria do espetáculo: Emmy (televisão), Grammy (música), Óscar (cinema) e Tony (teatro).

