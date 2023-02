Mil euros para quem resolver puzzle literário

Mil euros. É o que promete a editora Lua de Papel a quem desvendar este enigma em Portugal até ao final de 2023. Repete-se assim a tradição, lançada pelo primeiro editor, em 1934, que ofereceu 15 libras esterlinas a quem resolvesse os múltiplos crimes.



Tudo começou com a impressão do livro: um romance policial com 100 páginas e seis assassinatos, escrito pelo britânico Edward Powys Mathers, autor das enigmáticas palavras cruzadas do “Observer”, que assina com o pseudónimo Torquemada (a primeira arma do crime registada).

O mistério complicou-se quando as páginas acabaram (des)ordenadas de forma aleatória, “dizem que por acidente”, acrescenta a editora.

A dificuldade do desafio disparou. Já não bastava encontrar as seis vítimas e respetivos assassinos, era ainda preciso ordenar corretamente as páginas do livro, através da “lógica e de uma leitura inteligente”. Ainda por cima, há várias possibilidades, mas apenas uma está correta.

Nos anos de 1930, apenas dois leitores chegaram à solução: S. Sydney-Turner e W. S. Kennedy. Acabaram por receber 25 libras cada um.

O regresso do “puzzle literário mais difícil do mundo”

Só passado quase um século o enigma voltou a ser desvendado, pelo ator John Finnemore, uma de 12 pessoas desafiadas pela Fundação Laurence Sterne, que recebeu uma cópia do livro como oferta.

“A Mandíbula de Caim” regressou à ribalta depois de voltar a ser editado em Inglaterra, em 2019, com as páginas desordenadas tal como saíram na primeira edição. Outros países repetiram a iniciativa e daí até ser um sucesso de visualizações e partilhas nas redes sociais foi um sprint. No TikTok leitores de todo o mundo partilham pistas e “quadros de investigação”.