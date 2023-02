Festival Sons de Vez baixa preço de bilhetes e ajuda artistas com gastos superiores

O auditório da Casa das Artes de Arcos de Valdevez recebe este sábado o concerto de HMB que marca o arranque do Sons de Vez. O festival de música que decorre até 25 de março junta em cartaz “um naipe muito diversificado de propostas artísticas”, diz em entrevista à Renascença Nuno Soares, da organização.

“Temos sempre esse cuidado de ir a vários géneros de expressão” musical, explica Nuno Soares que indica que programaram para este ano “desde os clássicos da música popular na sua vertente mais elétrica como os Táxi, até propostas mais recentes como os 47 de fevereiro”.

A 21.ª edição deste que é o primeiro festival do ano contempla apenas música portuguesa, mas nem por isso deixa de atrair público estrangeiro, indica à Renascença, Nuno Soares. “A fidelização do público está garantida. A Casa das Artes de Valdevez nem sempre esgota, mas temos uma boa adesão”, confirma o organizador que revela que têm também público vindo “desde a Galiza, passa o fim-de-semana e desfruta da beleza natural da região que é bastante convidativa”.

Nuno Soares recorda o concerto dos Gift numa edição anterior como o momento em que começaram a ter essa perceção de que o Sons de Vez atraía também público estrangeiro. “É uma presença regular”, confirma o organizador do festival que este ano programou também para fevereiro, além dos HMB dia 4, um concerto duplo com Rita Vian e os Stick & Rope Band, no dia 11, Classe Crua no dia 18 e no dia 25, os Táxi e Ardous.

Questionado sobre as entradas para os concertos, Nuno Soares explica que optaram por baixar os preços dos bilhetes. “A questão da condição atual ligada à economia, é um desafio vezes dois”, desabafa o organizador

Nuno Soares reconhece que “as pessoas poderão ter mais dificuldade em comprar o bilhete”, por isso mantiveram “os bilhetes a um nível baixo, porque em anos anteriores tínhamos bilhetes a 15 euros para os músicos mais populares, e este ano há casos em que não ultrapassamos os 10 euros no caso desses artistas”, explica à Renascença. O “bilhete mais barato, na maior parte dos espetáculos é 5 euros”, concluiu.

Mas a questão económica também se coloca do lado dos artistas acrescenta Nuno Soares. “Os gastos para os artistas subiram substancialmente. Os gastos com portagens e gasóleo são maiores e tentamos por isso, cumprir também com eles”, indica. Nuno Soares que fala num “desafio”, mas remata admitindo que estão “contentes com os ingredientes” que conseguiram “colocar nesta confeção” desta edição do Sons de Vez.

Todo o cartaz do festival que tem o apoio do município de Arcos de Valdevez está disponível em Casa das Artes .