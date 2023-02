Miguel von Hafe Pérez é o novo curador do Centro de Artes Visuais de Coimbra

Licenciado em História da Arte pela Faculdade de Letras, do Porto, o crítico de arte e comissário de exposições Miguel von Hafe Pérez é o novo curador do Centro de Artes Visuais (CAV) de Coimbra.

Em comunicado, o CAV indica que o antigo responsável pela Arte e Arquitectura da Porto 2001, Capital Europeia da Cultura vai programar “o próximo quadriénio, entre 2023 e 2026”. Recorde-se que atualmente Miguel von Hafe Pérez tem sido responsável pela curadoria de diversas exposições, nomeadamente algumas de arte contemporânea, no Museu do Futebol Clube do Porto.

No passado, Miguel von Hafe Pérez foi também diretor do Centro Galego de Arte Contemporânea e, entre 2003 e 2005 foi comissário convidado no Centre d'Art Santa Monica, em Barcelona.

No comunicado, o CAV indica que o programa do novo ciclo de exposições terá como mote “A vida, apesar dela” e será divulgado no próximo dia 14 de fevereiro, “data que assinala os 20 anos desde a inauguração do Centro de Artes Visuais”.

Nas palavras do curador, a temática que servirá de mote para a programação que apresentará surge porque “é a partir da arte que se repensa aqui a vida, é a arte que continuamente interroga a vida, devolvendo-lhe uma espessura crítica e existencial muito particular".

"É a voz do artista que se materializa na sua obra que melhor responde às nossas representações mais ou menos limitadas do mundo. É o artista que decide como e quando determinados assuntos podem ter relevância no seu trabalho. É a própria diversidade no interior desse trabalho que importa sublinhar. Nem sempre de pendor político, nem sempre formalista, é ao autor que cabe a responsabilidade de viver no seu tempo sem dele ser refém.”

Contactado pela Renascença, o curador, que dará início a este novo ciclo a 11 de março, com a inauguração simultânea das exposições “Now here, now here” e de Luís Palma, preferiu remeter para dia 14 de fevereiro mais detalhes sobre a sua programação.