Já há imagens do futuro palco da Eurovisão

Segundo a televisão britânica, o palco que vai albergar os 37 artistas que vão atuar no espetáculo, o design ficou a cargo de Julio Himede e tem como objetivo mostrar "união, celebração e comunidade".

A BBC revelou , esta quinta-feira, o aspeto do futuro palco da Eurovisão 2023, que irá decorrer em Liverpool em maio.

View this post on Instagram

"A inspiração é um grande abraço, abrir os braços à Ucrânia, aos artistas, aos convidados e ao mundo", explica o artista à BBC. Himede admite que se focou "nos aspetos culturais e similaridades entre a Ucrânia, o Reino Unido e, especificamente, Liverpool". "Desde a música, à dança, arte, arquitetura e poesia", diz o designer, que já fez palcos para os MTV EMA's e os Grammys.

O palco terá mais de 450 metros quadrados, com mais 220 metros quadrados de ecrãs que se movem de forma individualizada. O chão tem mais de 700 quadrados também com capacidade de transmissão de vídeo e o espaço conta com mais de 1500 metros de luzes LED.