Afinal, o melhor restaurante de Montreal não existe

Le Nouveau Duluth é o nome do restaurante classificado em primeiro lugar no TripAdvisor, entre os 3.678 espaços listados na cidade de Montreal, no Canadá. Mas o restaurante não existe.

O espaço, que descreveu a sua cozinha como “canadense” e “deli”, recebeu 85 avaliações de cinco estrelas, apesar de não ter site nem redes sociais, das fotografias duvidosas e também da falta de informação sobre o menu e equipa.