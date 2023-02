Torre dos Clérigos bateu recorde de visitantes em 2022

É um crescimento de mais de 200%. Em 2022, a Torre dos Clérigos, no Porto, recebeu 1,2 milhões de visitantes. Os dados são revelados esta quinta-feira pela Irmandade dos Clérigos.

Em comunicado, a gestora do monumento composto pelo conjunto da igreja, museu e da torre sineira indica que 70% dos visitantes são estrangeiros. Na lista das nacionalidades que mais procuram este ícone do barroco estão os espanhóis, seguidos dos franceses. Contudo, a Irmandade explica que no último ano surgiram também visitantes norte-americanos que ocupam agora o terceiro lugar das nacionalidades que mais visitam os Clérigos.

“Os dados revelados por diversas entidades ao longo das últimas semanas consolidam o posicionamento do ano 2022 como o de viragem para o turismo, com o regresso das viagens sem restrições de monta à circulação, e os Clérigos não são exceção”, diz a Irmandade.

Este crescimento “assinalável”, como a Irmandade classifica, permite também um crescimento nas receitas, “que permitiram à Irmandade dos Clérigos equilibrar as suas contas e consolidar os apoios à comunidade”, lê-se no comunicado.