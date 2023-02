“Maestro”, o documentário sobre Ennio Morricone que amou a música como filhos

Os mais distraídos podem não conhecer o seu nome, mas certamente já se cruzaram com a sua música. Ennio Morricone, o compositor italiano que morreu em 2020 aos 91 anos escreveu mais de 500 bandas sonoras. A sua vida chega agora ao cinema no documentário “Ennio, o Maestro”, assinado por Giuseppe Tornatore. O filme traça um retrato íntimo do compositor de músicas icónicas como as dos filmes “A Missão”, “Cinema Paraíso”, “O Bom, o Mau e o Vilão” e “Era uma vez na América”. Morricone conversa na primeira pessoa com o autor do documentário não escondendo as suas fragilidades. Em entrevista à Renascença, de passagem por Lisboa para a promoção do filme, o filho mais velho do músico, Marco Morricone conta que o documentário dá a conhecer duas dimensões da mesma pessoa. “Enquanto homem, era muito reservado, dedicado ao trabalho e à sua profissão e estudava sempre para melhorar o seu desempenho”, já sobre o compositor, explica que era alguém que “graças ao seu pai descobriu que tinha um talento, e cultivou esse talento para trabalhar e superar-se sempre mais”.

Nesta longa entrevista a Morricone, numa sala cheia de livros, discos e partituras, já no final da sua vida, o compositor explica como o cinema entrou na sua vida. “Ennio, o Maestro” é um documentário que é também enriquecido por uma mão cheia de testemunhos sobre a vida deste compositor diversas vezes premiado. Além de figuras ímpares do cinema como os realizadores Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci ou Wong Kar Wai, surgem no filme vozes como as do músico Bruce Springsteen ou Hans Zimmer. Todos falam com admiração da obra de Ennio Morricone. Questionado sobre qual seria a banda sonora da vida do pai, o filho Marco Morricone que geriu nos últimos 30 anos a carreira do compositor refere que “ele não tinha um filme preferido”. “Amava tudo o que escreveu, mesmo as coisas de menor valor, mas amava-as porque eram filhos de um grande trabalho interior e uma grande tormenta”, explica.