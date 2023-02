Encontro Internacional de Contadores leva narradores de cinco países a Leiria e Santarém

Narradores de Angola, Argentina, Espanha, Itália e Portugal participam na edição deste ano do Encontro Internacional de Contadores de Histórias, que decorre de segunda-feira a dia 11 de fevereiro, nos distritos de Leiria e de Santarém.

"Apostámos desde sempre neste caminho", avançou o grupo, que, desde 2003, promove sessões de histórias com contadores locais, nacionais e internacionais.

"Ano após ano demos voz a diversas narrativas e à nossa cultura imaterial, sendo os contadores de histórias e narradores orais envolvidos os mediadores fundamentais na passagem de conhecimento, proporcionando ao público de diversas idades momentos de cultura e de lazer", explicou o grupo em nota enviada à agência Lusa.

Essa aposta ganhou em 2017 a forma de Encontro Internacional de Contadores de Histórias e Narrativas Orais, que regressa este ano para continuar a propagar esse património oral.

Para essa missão foram convocados a italiana Antonella Gilardi, o espanhol Celso Fernández Sanmartín, o argentino Rodolfo Castro, a angolana Patrícia Amaral e os portugueses Carlos Marques, Jorge Serafim e Cristina Taquelim.

De segunda-feira a dia 10, as sessões chegam a escolas dos concelhos da Batalha, Marinha Grande e Leiria, e também a Santarém. Ao todo, entre turmas do pré-escolar até ao secundário, passando também por instituições de solidariedade social, estas histórias vão chegar a quase dois mil alunos, avançou "O Nariz".

Nos dias 10 e 11, em Leiria, há narração de contos para o público em geral, primeiro na sede do grupo de teatro e no dia seguinte no Teatro Miguel Franco.

"O Nariz" acredita que "os adágios, contos tradicionais, trava línguas, narrativas e todas as formas de expressar memórias e mensagens" se podem transformar "numa reflexão para cada ouvinte".

Para o grupo de teatro, esta é uma forma de contribuir para "combater a iliteracia, compreender o mundo e desenvolver o espírito crítico".