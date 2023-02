Cientistas descobrem 12 novas luas em Júpiter. Total é agora de 92

O maior planeta do sistema solar tem agora o maior número de luas, depois de os astrónomos terem descoberto 12 novas pequenas luas.

Júpiter, com 92 luas, ultrapassa assim o título que antes pertencia a Saturno, com 83 luas conhecidas. A descoberta traduz um aumento de 15% em relação à contagem anterior, de 80.

Nos últimos dois anos, o astrónomo Scott Shepard, do Carnegie Institution for Science, reportou as observações das órbitas de Jupiter, tendo agora os resultados sido publicadas pelo Minor Planet Center (MPC).

Todas as luas recém-descobertas são pequenas e distantes, levando mais de 340 dias para orbitar Júpiter. Nove das 12 estão entre as 71 luas ultraperiféricas de Júpiter e duram mais de 550 dias a completar uma volta ao planeta.