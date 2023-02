Bobi, o cão mais velho do mundo, é português

O anúncio, feito esta quinta-feira pelo Guinness World Records , estabeleceu um novo recorde, que tinha quase um século. O detentor do título anterior era Bluey, um cão australiano que viveu entre 1910 e 1939 e morreu com 29 anos e cinco meses.

Bobi, um Rafeiro Alentejano, é o novo detentor do recorde de cão mais velho do mundo. Vive em Leiria e tem 30 anos e 243 dias.

Bobi, que vive em Conqueiros, nasceu a 11 de maio de 1992, data que foi confirmada pelo Serviço Médico-Veterinário do Município de Leiria.

Leonel Costa, dono do animal desde os oito anos, diz que “se Bobi falasse, só ele poderia explicar isto”.

Sobre os motivos da longevidade do animal, revela que um dos maiores fatores é o “ambiente calmo e tranquilo” em que Bobi vive, “longe das cidades”.

Descrito como “muito sociável”, Bobi é agora menos aventureiro do que em jovem, passando os seus dias no quintal da família Costa, com quatro amigos felinos.

"Devido à idade, Bobi descansa mais do que costumava e gosta de ficar deitado na cama após as refeições. Nos dias mais frios prefere relaxar junto à lareira", acrescenta o Guinness World Records.