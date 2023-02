Programa “Dr. Phil” termina após 21 temporadas

Phil McGraw, conhecido por Dr. Phil, prepara-se para se despedir de um dos talk shows norte-americanos com mais sucesso, depois de mais de duas décadas à frente do programa.

“Fui abençoado com mais de 25 anos maravilhosos na televisão no daytime”, disse o apresentador. “Com este programa, ajudámos milhares de convidados e milhões de espectadores em tudo, desde o vício e o casamento até ao bem-estar mental e à criação dos filhos. Este foi um capítulo incrível da minha vida e carreira, mas enquanto estou a sair deste horário, há muito mais que desejo fazer", acrescentou num comunicado enviado à revista “People”.

O programa termina depois de Phil McGraw, de 72 anos, assinar um contrato, em 2018, com a CBS Media Ventures.

O apresentador sai do programa para "novos projetos" e em breve vai partilhar mais detalhes sobre uma “pareceria estratégica no horário nobre” que o irá ajudar a “aumentar o seu impacto na televisão e nos telespectadores”, revela a a CBS Media Ventures. O projeto está previsto ser lançado no início de 2024.

"Este tem sido um incrível capítulo da minha vida e carreira. Mas em televisão, há muito mais que desejo fazer", confessa o apresentador.

Phil McGraw ganhou notoriedade depois de aparecer várias vezes no “The Oprah Winfrey Show” como psicólogo especialista, na década de 1990. O programa “Dr. Phil”, lançado em 2002, contou com 4.000 programas e cerca de 20 mil convidados, tendo sido nomeado para 31 Emmys.