Museu do Abade de Baçal inaugura exposição das reservas

O Museu do Abade de Baçal, em Bragança, inaugura no próximo dia 4 fevereiro, pelas 16h30, a exposição “Restaurar o Património - Preservar a Memória”, uma mostra que reúne algumas obras importantes das suas reservas.

De acordo com o diretor, Jorge Costa, o museu “guarda nas suas reservas um conjunto extraordinário de obras menos conhecidas ou pouco consideradas das suas coleções e que correm o risco de se perder” e que esta exposição vai mostrar e dar a conhecer ao público.

“Exemplo disso é a obra Circuncisão, uma importante pintura a óleo sobre madeira do século XVI (que julgamos próxima da oficina de Grão Vasco), a que se associa uma criteriosa seleção de outros objetos das mais diversas tipologias”, acrescenta em comunicado.

Com a exposição “Restaurar o Património – Preservar a Memória” pretende-se, assim, sublinhar “a incontestada importância histórica, artística e estética destes objetos, apresentados aqui com as suas múltiplas lacunas e vulnerabilidades, mas, sobretudo, alertar para a urgência da sua recuperação e valorização, assim como do seu estudo / investigação e divulgação”, lê-se no documento.

A par da mostra, o Museu do Abade de Baçal avança também com uma campanha de sensibilização e angariação de fundos, que privilegia o diálogo e a interação com a comunidade, bem como a necessidade do envolvimento e contributo de todos, com vista ao envolvimento e contributo de todos para que sejam possíveis as intervenções de conservação e restauro.