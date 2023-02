Eurovisão. Portugal participa na primeira semifinal

Portugal vai participar na primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que terá duas semifinais, que vão decorrer na cidade britânica de Liverpool de 9 a 11 de maio, segundo a organização.

A organização do evento realizou na terça-feira à noite, em Liverpool, o sorteio para definir a ordem de atuação dos 31 participantes nas duas semifinais.

Os países pertencentes ao chamado grupo "Big 5" (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) não disputarão as semifinais, nem a Ucrânia, por ter sido o país vencedor da última disputa. Este grupo vai diretamente para a final.

Além de Portugal, participam na primeira semifinal, a Croácia, Irlanda, Letónia, Malta, Noruega, Sérvia, Azerbaijão, República Checa, Finlândia, Israel, Moldávia, Holanda, Suécia e Suíça.

Na segunda semifinal, participam Arménia, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estónia, Grécia, Islândia, Roménia, Albânia, Austrália, Áustria, Geórgia, Lituânia, Polónia, San Marino e Eslovénia.

A final deste concurso terá lugar no dia 13 de maio.

A canção que vai representar Portugal no festival vai ser escolhida na 57.ª edição do Festival da Canção que será repartida, como habitualmente, em duas semifinais (25 de fevereiro e 04 de março) e final (11 de março).

Na primeira semifinal competem as canções de April Ivy, "Modo Voo", Churky, "Encruzilhada", Cláudia Pascoal, "Nasci Maria", Jacinta, "Sonhos de Liberdade", Mimicat, "Ai Coração", Moyah, "Too much sauce", Neon Soho, "Endless World", Quim Albergaria/Esse Povo, "Sapatos de Cimento", SAL, "Viver", e You Can"t Win Charlie Brown, "Contraste Mudo".

Para a segunda semifinal ficaram os temas de André Henriques, "Funâmbula", Bandua, "Bandeiras", Bárbara Tinoco, "Goodnight", Dapunksportif, "World Needs Therappy", Edmundo Inácio, "A festa", Inês Apenas, "Fim do Mundo", Ivandro, "Povo", Teresinha Landeiro, "Enquanto é tempo", The Happy Mess, "O impossível", e Voodoo Marmalade, "Tormento".

No ano passado, Portugal alcançou o nono lugar, uma posição que já tinha obtido em duas outras competições, com a canção "Saudade, Saudade", composta e interpretada por Maro, acompanhada ao vivo por mais quatro cantoras portuguesas.