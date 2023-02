Beyoncé anuncia digressão mundial

A cantora norte-americana Beyoncé anunciou, esta quarta-feira, a sua digressão mundial de divulgação do sétimo albúm "Renaissance”, lançado em 2022.

A “Renaissance World Tour”, que começa na Suécia a 10 de maio, vai passar por países como a Bélgica, Reino Unido, França, Alemanha, Países Baixos, Polónia, Canadá e Estados Unidos.

O concerto mais próximo de Portugal será em Espanha, a 8 de junho, no Estádio Olímpico de Barcelona.

A digressão "Renaissance" marca o regresso da artista aos palcos, depois de em 2018 Beyoncé ter andado pela Europa e América do Norte com o marido, o rapper Jay-Z.

Beyoncé lidera, neste momento, a corrida aos Grammys, com nove nomeações, entre as quais a de Álbum do Ano, com o disco "Renaissance".



A última visita da cantora a Portugal aconteceu em 2014, quando deu três concertos na Altice Arena, em Lisboa.