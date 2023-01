Sobrinho de Michael Jackson vai interpretar “rei do pop” em filme biográfico

"É incrivelmente emocionante ver Jaafar trazer Michael à vida. Houve uma ligação tão espiritual quando o conheci. Ele tem uma capacidade natural para encarnar o Michael e uma química muito grande com a câmara", diz o responsável por filmes como "The Equalizer", "Dia de Treino", "Assalto à Casa Branca", ou o recente "Emancipação", com Will Smith, entre outros sucessos cinematográficos.

Jaafar Jackson, de 26 anos, foi escolhido para interpretar o seu famoso tio, Michael Jackson, num filme que pretende relatar a vida do “rei do pop”.

Os produtores pretendem, através filme biográfico, contar a história da ascensão e o estrelato do "rei do pop", passando pela polémica vida familiar, as cirurgias plásticas e as acusações de pedofilia que o acompanharam nos últimos anos, até à morte em 2009, aos 50 anos, por paragem cardiorrespiratória provocada por um cocktail de sedativos.

"Os primeiros filmes da minha carreira foram videoclips, e ainda sinto que combinar filme e música é uma parte profunda de quem sou. Para mim, não há artista com o poder, o carisma e o puro génio musical de Michael Jackson”, destaca Fuqua, que reconhece a influencia do artista no seu próprio trabalho.

“Foi o primeiro artista negro a tocar em alta rotação na MTV. A sua música e essas imagens fazem parte da minha visão do mundo, e a oportunidade de contar a sua história no ecrã ao lado de sua música foi irresistível", observa o realizador.

Se tudo correr como previsto, a rodagem deve arrancar no último trimestre de 2023.