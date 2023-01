Paul McCartney tenta atravessar Abbey Road... e quase é atropelado

Num vídeo publicado no Twitter pela Abbey Road Studios, vê-se o músico a atravessar a passadeira e a imitar a pose retratada no disco, quando, ao lado, e por detrás do músico, passa um automóvel que quase o atinge.

Paul McCartney reage com humor, mas os seguidores não foram tão tolerantes e reagiram com fortes críticas ao condutor por não respeitar o código da estrada. Pelos comentários, este tipo de desrespeito aos peões parece ser habitual, pelo menos, naquela zona do país.

A cena foi gravada para o documentário “If These Walls Could Sing” que foi realizado por Mary McCartney, a filha do músico, e que se estreou no Disney+, no final de 2022, celebrando o 90.º aniversário dos estúdios de Abbey Road, onde os Beatles gravaram a esmagadora maioria dos seus êxitos.

O documentário conta com entrevistas aos ex-Beatles ainda vivos, Paul McCartney e Ringo Starr, e ainda afiguras icónicas da música, como Elton John ou Roger Waters.