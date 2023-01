Morreu Lisa Loring, a Wednesday Addams original

Loring, recorda o The Guardian, tinha apenas cinco anos quando estrelou a adaptação para televisão d'A Família Addams, em 1964.

Lisa Loring terá falecido na sequência de um AVC, avança a revista Variety. "Morreu pacificamente no hospital, junto das duas filhas", é dito.

A sua interpretação da personagem, adornada com icónicas tranças negras, serviu de inspiração para todas as Wednesday que lhe seguiriam os passos na TV e no grande ecrã. Mais recentemente, a adaptação "Wednesday", na Netflix, voltou a trazer à ribalta a personagem que ajudou a eternizar.

"Ficará imortalizada na cultura pop", defende a autora Laurie Jacobson, que utilizou as redes sociais para confirmar a morte da amiga.

"Linda, gentil, uma mãe amorosa... o legado de Lisa no mundo do entretenimento é enorme. E o legado que deixa para a família e amigos - com a sua riqueza de humor, afeição e amor viverá nas nossas memórias", acrescenta.