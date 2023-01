Morreu Annie Wersching, da série televisiva "24", aos 45 anos

A atriz Annie Wersching, conhecida por séries de televisão como “24”, “Diários de um Vampiro” ou “Timeless”, morreu este domingo, aos 45 anos, vítima de cancro.

A morte foi confirmada pelo marido num comunicado enviado à imprensa norte-americana. "Há um vazio cavernoso na alma desta família. Mas ela deixou-nos ferramentas para preenchê-lo", escreveu Stephen Full.

A atriz, mais conhecida pelo seu papel de agente do FBI na série “24 horas” e por dar voz no videojogo “The Last of Us”, deixa três filhos, de 4, 9 e 12 anos.

Annie Wersching tinha sido diagnosticada com a doença em 2020.