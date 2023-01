Vê a série Bridgerton? Um dos protagonistas é "o homem mais bonito do mundo"

O médico fez o estudo da simetria do rosto do ator, que ficou conhecido mundialmente após a estreia da primeira temporada da série “Bridgerton”, da Netflix, e concluiu que ele é 93,65% perfeito em termos da Proporção Áurea de Beleza Phi – indicador que mede a perfeição física.

Para fazer o estudo, cujo resultado foi publicado esta sexta-feira no jornal britânico “Metro”, o cirurgião plástico mediu a simetria e calculou as proporções do rosto do ator num computador.

Segundo Julian De Silva, Regé-Jean Page ficou em primeiro lugar devido ao seu “rosto bonito e lindos olhos castanhos”, mas o que garantiu a pontuação mais alta foi o posicionamento e o espaçamento entre os seus olhos.

Atrás de Page ficaram os atores Chris Hemsworth, de Thor, com 93,53%, e Michael B Jordan, do filme Pantera Negra, com 93,46%, seguidos do cantor e ator Harry Styles, com uma pontuação de 92,30%.