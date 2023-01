Carminho apresenta novo álbum nos Coliseus

A cantora Carminho apresenta em novembro, nos Coliseus de Lisboa e Porto, o novo álbum, "Portuguesa", com edição prevista para março, que resulta de uma "busca pelo aprofundamento do seu pensamento sobre o fado", foi esta sexta-feira anunciado.

"No dia 03 [de novembro] é o Coliseu dos Recreios a receber a artista portuguesa e no dia 10 [do mesmo mês] é a vez do Coliseu do Porto", lê-se num comunicado hoje divulgado pela agência de música Arruada e a promotora Everything is New.

A digressão de apresentação de "A Portuguesa", com edição prevista para 03 de março, inicia-se já em fevereiro, na Alemanha, e inclui ainda datas em países como Espanha, Suíça, França e Bélgica.

Embora o álbum só seja editado em março, no dia 03 de fevereiro vai ser divulgado um primeiro tema.

"Portuguesa" tem produção da própria artista e reúne 14 temas, entre os quais "fados tradicionais originais" compostos por Carminho, como por exemplo "As flores" (fado Flores), no qual assina música e letra.

O álbum, que foi gravado ao longo dos últimos dois anos, mas em particular na primavera de 2022, conta também com vários autores convidados, como Rita Vian, que compôs "Simplesmente ser", Luísa Sobral, em "Sentas-te ao meu lado", Joana Espadinha, em "Ficar", e o músico brasileiro Marcelo Camelo, que escreveu "Levo o meu barco no mar".

Do alinhamento divulgado fazem parte ainda "Meu amor marinheiro", de António Campos e Joaquim Pimentel, e "Marcha de Alcântara de 1969", de José da Silva Nunes e Jorge d"Ávila.

"Portuguesa" é o sexto álbum da fadista Carminho, cinco anos depois de "Maria", nos quais já assinava também alguns temas originais.

"Carminho nasceu no meio das guitarras e das vozes do fado, filha da conceituada fadista Teresa Siqueira, estreou-se a cantar em público aos doze anos, no Coliseu", lê-se no "site" oficial da artista.

Editou o primeiro álbum em 2009, intitulado "Fado", ao qual se seguiram "Alma" (2012), "Canto" (2014), "Carminho canta Tom Jobim" (2016) e "Maria" (2018).

Ao longo da carreira, Carminho tem gravado e cantado com artistas de outras áreas musicais, nomeadamente com os brasileiros Chico Buarque, Milton Nascimento e Marisa Monte, com o espanhol Pablo Alborán e com os portugueses HMB e Bárbara Bandeira.