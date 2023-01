Sala de espetáculos do Campo Pequeno vai mudar de nome

O Campo Pequeno, uma das mais conhecidas salas de espetáculos de Lisboa, chama-se agora Sagres Campo Pequeno, foi nesta terça-feira anunciado.

Numa apresentação realizada antes do concerto dos ingleses The Kooks, que marcou o arranque da programação de 2023 da sala de espetáculos, o gestor do Campo Pequeno e diretor-geral da promotora “Everything is New” disse que aliar a cerveja Sagres à sala de espetáculos é “uma fórmula de sucesso e concretiza uma parceria orgulhosamente portuguesa, com elevado valor cultural e emocional”.

“Vai permitir reforçar a programação, neste espaço que é fundamental na cidade e até mesmo no país”, afirmou Álvaro Covões, que assumiu como grandes objetivos do empreendimento “contribuir para o aumento dos hábitos culturais dos portugueses, tornar a cultura mais acessível e fazer com que os portugueses frequentem mais a cultura”.

Para o gestor, é importante as empresas apoiarem a cultura já que “o dinheiro dos impostos não dá para tudo” e “um povo culto é um povo livre e mais rico”. “Talvez um dia a Lei do Mecenato seja mais interessante”, concluiu Álvaro Covões.

Para a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, que passa, assim, a “naming sponsor” do Campo Pequeno, a parceria representa “mais um passo na promoção ativa do convívio dos portugueses”. Por outro lado, “apoia artistas e todos os intervenientes do mundo da música e da cultura”, afirmou Maria Oliveira, a diretora de Marketing.

O nome da marca passa a ter visibilidade, não só no exterior e no interior do edifício, mas também em todos os materiais de comunicação.

Trata-se de uma “parceria de longo prazo”, mas os montantes envolvidos não foram divulgados.

Chico Buarque, Jorge Palma, Pixies, Bárbara Tinoco, Jamie Cullum, Bárbara Bandeira, Yes, Diogo Batáguas, Jim Jefferies e o musical Cats são alguns dos nomes confirmados para 2023, no Sagres Campo Pequeno.