As Três da Manhã são a mais recente confirmação do Festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley

As Três da Manhã juntam-se fora de horas e estreiam-se num festival de verão. Se os Coldplay podem porque é que elas não hão-de poder? Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques passam das manhãs na Renascença para o palco dos Jardins do Marquês para um espetáculo único (na medida em que nunca mais serão convidadas para uma coisa destas) e prometem duas coisas: que vai ser divertido e que a Ana Galvão não vai cantar... A não perder este momento no dia 2 de julho, na próxima edição do Festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley.

As Três da Manhã farão a 1ª parte do concerto de Pink Martini feat. China Forbes. Outros nomes já confirmados para o festival são Maria Bethânia e Joss Stone. Os Bilhetes estão à venda nos locais habituais e a Renascença é a rádio oficial.







Informação de Bilhetes



Preço dos bilhetes





Maria Bethânia – dia 1 de julho

Plateia VIP: 80,00€

Plateia A: 65,00€

Plateia B: 55,00€

Plateia C: 45,00€

Plateia Em Pé: 30,00€





Pink Martini feat China Forbes | 1ª parte Três da Manhã: Fora de horas – dia 2 de julho

Plateia VIP: 35,00€

Plateia A: 32,00€

Plateia B: 30,00€

Plateia C: 25,00€

Plateia Em Pé: 20,00€





Joss Stone – dia 5 de julho

Plateia VIP: 42,00€

Plateia A: 37,00€

Plateia B: 32,00€

Plateia C: 28,00€

Plateia Em Pé: 25,00€





Locais de venda



meoblueticket.pt – Call Center Informações e reservas 1820 (24 horas), ABEP, Bilheteiras da Altice Arena, FNAC e bilheteira.fnac.pt, Worten, Phone House, ACP, El Corte Inglês, Turismo de Lisboa.