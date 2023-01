"Tudo em Todo ao Lado ao Mesmo Tempo" lidera nomeações aos Óscares. Veja a lista

Os nomeados para a 95ª edição dos Óscares foram conhecidos esta terça-feira e há, entre eles, um candidato português na categoria de Melhor Curta Metragem de Animação.

A cerimónia, que se realiza a 12 de Março no Teatro Dolby, em Los Angeles, terá como principal nomeado o filme "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", Daniel Scheinert e Daniel Kwan, com 11 nomeações, incluindo melhor filme.

Os "Espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh, e "A Oeste Nada de Novo", de Edward Berger, somam nove nomeações em todas as categorias.

Entre os nomeados para a categoria de Melhor Filme estão também o novo filme de Avatar, Os Fabelmans, Elvis, Tár, Top Gun: Maverick, Triângulo da Tristeza e A Voz das Mulheres.

Confira a lista completa de nomeados:

Melhor Filme:

A Oeste Nada de Novo

Avatar: O Caminho da Água

Os Espíritos de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

A Voz das Mulheres





Melhor Realizador

Martin McDonagh, (Os Espíritos de Inisherin)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, (Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo)

Todd Field, (Tár)

Steven Spielberg, (Os Fabelmans)

Ruben Östlund, (Triângulo da Tristeza)





Melhor Ator

Austin Butler, (Elvis)

Colin Farrell, (Os Espíritos de Inisherin)

Bill Nighy, (Living)

Brendan Fraser, (A Baleia)

Paul Mescal, (Aftersun)





Melhor Atriz

Cate Blanchett, (Tár)

Ana de Armas, (Blonde)

Andrea Riseborough, (To Leslie)

Michelle Yeoh, (Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo)

Michelle Williams, (Os Fabelmans)





Melhor Ator Secundário

Brian Tyree Henry, (Causeway)

Judd Hirsch, (Os Fabelmans)

Barry Keoghan, (Os Espíritos de Inisherin)

Brendan Gleeson, (Os Espíritos de Inisherin)

Ke Huy Quan, (Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo)





Melhor Atriz Secundária

Angela Bassett, (Black Panther: Wakanda Para Sempre)

Hong Chau, (A Baleia)

Kerry Condon, (Os Espíritos de Inisherin)

Stephanie Hsu, (Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo)

Jamie Lee Curtis, (Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo)





Melhor Argumento Original

Os Espíritos de Inisherin, Martin McDonagh

Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo, Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Os Fabelmans, Tony Kushner, Steven Spielberg

Tár, Todd Field

Triângulo da Tristeza, Ruben Östlund





Melhor Argumento Adaptado

A Oeste Nada de Novo, Edward Berger, Lesley Paterson

Glass Onion, Rian Johnson

Living, Kazuo Ishiguro

Top Gun: Maverick, Peter Craig, Justin Marks, Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie

A Voz das Mulheres, Sarah Polley





Melhor Banda-sonora Original

A Oeste Nada de Novo, Volker Bertelmann

Babylon, Justin Hurwitz

Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo, Son Lux

Os Espíritos de Inisherin, Carter Burwell

Os Fabelmans, John Williams





Melhor Canção Original

Applause de Diane Warren por Tell It Like a Woman

Hold My Hand de Lady Gaga, BloodPop por Top Gun: Maverick

Lift Me Up de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler por Black Panther: Wakanda Para Sempre

Naatu Naatu de Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj por RRR

This Is A Life, de Ryan Lott, David Byrne, Mitski por Tudo Em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo





Melhor Som

A Oeste Nada de Novo

Avatar: O Caminho da Água

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick





Melhor Edição

Os Espíritos de Inisherin, Mikkel E.G. Nielsen

Elvis, Jonathan Redmond, Matt Villa

Tár, Monika Willi

Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo, Paul Rogers

Top Gun: Maverick, Eddie Hamilton





Melhor Cinematografia

A Oeste Nada de Novo, James Friend

Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades, Darius Khondji

Elvis, Mandy Walker

Empire of Light, Roger Deakins

Tár, Florian Hoffmeister





Melhor Design de Produção

A Oeste Nada de Novo

Avatar: O Caminho da Água

Babylon

Elvis

Os Fabelmans





Melhor Guarda Roupa

Babylon, Mary Zophres



Black Panther: Wakanda Para Sempre, Ruth E. Carter

Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo, Shirley Kurata

Elvis, Catherine Martin

Um Sonho em Paris, Jenny Beaven





Melhor Maquilhagem e Cabelos

A Oeste Nada de Novo

Black Panther: Wakanda Para Sempre

The Batman

A Baleia

Elvis





Melhores Efeitos Visuais

Avatar: O Caminho da Água

A Oeste Nada de Novo

The Batman

Black Panther: Wakanda Para Sempre

Top Gun: Maverick





Melhor Filme Internacional

A Oeste Nada de Novo (Alemanha)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polónia)

The Quiet Girl (Irlanda)





Melhor FIlme de Animação

Pinóquio de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

Gato das Botas: O Último Desejo

The Sea Beast

Turning Red





Melhor Documentário

All That Breathes

Toda a Beleza e Carnificina

A House Made of Splinters

Fire of Love

Navalny





Melhor Curta Metragem de Animação

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Thing I Believe It





Melhor Curta Metragem Documental

The Elephant Whispereres

How Do You Measure A Year

The Martha Mitchell Effect





Melhor Curta Metragem de “Live Action”

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase