Robbie Williams confirmado no North Festival

Pela "primeira vez" no Porto, segundo a organização, Robbie Williams irá apresentar, a 28 de maio, o seu novo álbum, que inclui "músicas novas e versões reimaginadas dos seus maiores êxitos".

A celebrar 25 anos de carreira a solo, a estreia de Robbie Williams no Porto faz parte da digressão mundial "The XXV Tour", o mesmo nome do álbum lançado em setembro de 2022 para assinalar este marco.

O público terá, assim, "a oportunidade de vibrar com versões reelaboradas, reimaginadas e reamadas" de alguns dos maiores êxitos do artista, entre os quais "Angels", assim como conhecer novos temas, como "Lost" e "No Regrets".

Robbie Williams conta com mais de 85 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo e 14 álbuns número um no Reino Unido (o maior para qualquer artista solo, ultrapassando Elvis Presley e aproximando-se dos 15 dos Beatles).

Robbie Williams é "apenas o primeiro dos grandes nomes da música mundial que o North Festival vai receber este ano, além de projetos e artistas portugueses que continuaremos a acarinhar e a dar visibilidade, pelo seu enorme talento", afirmou, em comunicado, Jorge Veloso, fundador e presidente executivo da Vibes & Beats, promotora do evento.

Segundo o responsável, o cartaz completo do North Festival 2023 será anunciado "em breve".