"Ice Merchants" torna-se o primeiro filme português nomeado para os Óscares

O cinema português tem, pela primeira vez, uma nomeação para os Óscares da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A curta metragem “Ice Merchants”, de João Gonzalez e Bruno Caetano, está nomeada para o Óscar de Melhor Curta Metragem de Animação, na cerimónia que se realizará no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos EUA, a 12 de março.

Esta é a segunda vez que uma nomeação portuguesa é integrada nesta categoria, depois de “Feral”, de Daniel Sousa, em 2014, numa produção norte-americana.

Os outros nomeados ao prémio são “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, “The Flying Sailor”, “My Year of Dicks” e “An Ostrich told me the world is fake and i believe it”.

Veja o trailer de "Ice Merchants":