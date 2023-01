​Depois da Lua, astronauta Buzz Aldrin casou aos 93 anos

O astronauta norte-americano Buzz Aldrin casou aos 93 anos, no dia do seu aniversário.



Buzz Aldrin deu o nó com o seu “amor de longa data” Anca Faur, numa cerimónia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“A Dr. Anca Faur e eu, casamos. Unimo-nos em sagrado matrimónio numa pequena cerimónia privada em Los Angeles e estamos tão empolgados quanto os adolescentes que fogem”, brincou o astronauta numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Aos 93 anos, Buzz Aldrin casou com Anca Faur, de 63 anos. Este é o quarto casamento do antigo astronauta, depois dos matrimónios com Lois Driggs Cannon, Beverly Van Zile e Joan Archer.

Edwin Eugene Aldrin Jr., mais conhecido como Buzz Aldrin, foi piloto e engenheiro, mas será para sempre recordado como membro da missão Apolo II e como o segundo astronauta a pisar o solo da Lua, depois de Neil Armstrong, em 1969.