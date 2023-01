Morreu David Crosby, lenda do rock dos anos 60

O músico David Crosby morreu esta quinta-feira, aos 81 anos, segundo anunciou a sua mulher, à "Variety".

Foi membro fundador dos grupos musicais de rock "Byrds" e dos "Crosby, Stills & Nash", que tiveram grande influência nos anos 60.

"É com muita pena que, depois de uma longa doença, que o nosso querido David Crosby morreu. Estavam consigo a sua mulher Jan e o seu filho Django", lê-se, na declaração.

Há oito meses, Crosby tinha anunciado o fim da carreira ao vivo, ao dizer que "estava demasiado velho para continuar", mas garantiu que continuava a gravar música.

"Tenho 80 anos, vou morrer em breve. É como a vida funciona. E, por isso, estou a tentar soltar tanta música quanto possível", afirmava, na altura.

Os seus dois grupos musicais, que incluiam o também lendário Neil Young, eram um marco do folk-rock de Los Angeles, na década de 60.

David Crosby teve problemas de toxicodependência, relacionados com o abuso de cocaína e de álcool. Em 1994, teve de fazer um transplante de fígado.

O artista entrou no Rock and Roll Hall of Fame duas vezes, a primeira como elemento dos "Byrds" e a segunda enquanto membro dos "Crosby, Stills & Nash".