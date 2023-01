Getty Images processa empresa de inteligência artificial

A inteligência artificial tornou-se num fenómeno de popularidade nos últimos meses. Entre as possibilidades agora ao alcance de qualquer utilizador estão, por exemplo, conversas com um chatbot que imita o discurso humano, "selfies" nos mais variados cenários e até criar imagens artísticas através de textos.

Uma das mais populares neste último campo é a Stable Diffusion, da Stability AI, que agora está a ser processada pelo banco de imagens Getty Imagens.

Segundo a Getty, a empresa terá vasculhado o seu arquivo e utilizado ilegalmente milhões de trabalhos com direitos de autor para alimentar o seu algoritmo de geração de arte, treinando o software baseado em inteligência artificial.

Uma queixa em tribunal já foi apresentada em Londres, adianta o CEO da empresa, Craig Peters, em entrevista ao The Verge.

Em causa o uso da Stability AI "de propriedade intelectual para construir uma oferta comercial para seu próprio benefício financeira", diz Peters, que assegura que a tecnológica "não fez qualquer esforço para contactar a Getty Images para usar o nosso material". Peter compara este cenário com o que aconteceu com a música digital vs produtos como a Napster, que, há algumas décadas, permitia aceder a música com direitos de autor, de forma ilegal.

Para quem nunca experimentou, a ferramenta Stable Diffusion permite criar imagens seguindo instruções deixadas via texto. Ou seja, um utilizador pode escrever "Desenha-se um quadro do Cristiano Ronaldo ao estilo de Van Gogh" e, segundos depois, terá o resultado.

A maioria dos criadores de serviços similares não revela quais as fontes que usaram para treinar o seu algoritmo, mas os dados da Stable Diffusion estão disponíveis de forma aberta (open source). Analisando o conteúdo, é possível ver que vários bancos de imagens online foram utilizados pela ferramenta. Aliás, algumas das imagens geradas até aparecem com a marca de água da Getty.

As empresas responsáveis pelas ferramentas de inteligência artificial acreditam que esta utilização é considerada legal aos olhos da lei norte-americana, mas muitos criadores não têm tantas certezas e reclamam direitos de autor. Vários processos foram instaurados no entretanto na Europa e nos EUA e a guerra entre criadores e inteligência artificial promete não ficar por aqui...