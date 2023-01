Festival Bons Sons diz “até já”. Próxima edição só em 2024

“Um adiamento que não deixa de ser triste, mas que acontece devido às melhores razões”, é desta forma que a organização do festival Bons Sons noticia esta quinta-feira a não realização da edição deste ano do evento que tem lugar na aldeia de Cem Soldos. Trata-se de um “até já”, diz o festival.

Em comunicado, o Bons Sons confirma que a 12.ª edição foi adiada para agosto de 2024. Em causa estão “as tão ansiadas obras de requalificação do largo (Largo do Rossio) e do centro de Cem Soldos – área ocupada pela quase totalidade do recinto do Bons Sons”, explica a organização.

As obras, a cargo da autarquia de Tomar deverão durar até ao verão de 2023, o que coincide com a data do festival. No comunicado pode ler-se que “esta intervenção inviabiliza a realização do festival e justifica, o adiamento do Bons Sons para 2024, uma edição que começará a será preparada desde já”, indica a organização.

“Esta requalificação significa o aumento da qualidade de vida das pessoas que habitam e que visitam a aldeia, melhorias nas infraestruturas, no saneamento básico e drenagem de águas, na pavimentação de vias e áreas de lazer, na iluminação/eletricidade, no mobiliário urbano, na circulação das pessoas e dos automóveis e na organização do estacionamento”, destaca o Bons Sons.

Segundo o festival, a edição de 2024 irá beneficiar também desta requalificação da aldeia, uma obra para a qual também a organização do Bons Sons contribuiu. Trata-se de “um projeto que espelha e valoriza as tradições e dinâmicas culturais singulares, mas que permite também a criação de áreas dignas de lazer, convívio e encontro, como há muito merece Cem Soldos e quem a visita, que vive a aldeia, durante o Bons Sons”, lê-se no comunicado.

O festival tem levado ao longo dos anos à aldeia de Cem Soldos alguns dos principais nomes da música portuguesa. Tem como lema “Vem viver a aldeia”. Além da música, o festival que costuma decorrer na segunda quinzena de agosto, organiza também diversas atividades para o público.